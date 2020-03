Cuneo, da Zucca Rossa buono da 5 euro per il personale ospedaliero

Un buono da 5 euro per il personale ospedaliero: è questa l’iniziativa della gastronomia Zucca Rossa, in piazza Europa a Cuneo, voluta dal titolare Ernesto Galoppi. “È un piccolo aiuto alle tante persone che in questo periodo di emergenza sanitaria si prendono cura si noi. Ho pensato - spiega il titolare - che potevo così venire incontro in maniera concreta a chi magari passa tutte le sue ore in ospedale e poi quando esce deve ancora pensare alla spesa, alla famiglia, alle incombenze quotidiane che non si sono fermate per il Coronavirus”.

Inoltre la gastronomia Zucca Rossa porta gratuitamente la spesa a casa agli anziani che, invalidi, non hanno nessuno che provvede a loro.