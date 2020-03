100 anni dopo la pandemia (VIDEO)

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Lui aveva solo 9 anni, ma era il maggiore e cercava di far giocare le sorelle più piccole per distrarle. E poi la fine, le due bare dei genitori in Chiesa. E le valigie preparate in fretta perché subito dopo il funerale sarebbero partiti per l'orfanotrofio. Ma dopo le esequie succede l’inaspettato: zio Domenico, giunto in quel momento dal fronte, si oppone al tutore: “I miei nipoti nessuno li porta via! Li cresciamo noi! Abbiamo braccia forti e terre generose. Ce la faremo!”.