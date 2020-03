1000 euro dagli Aib di Sanfront per aiutare l’ospedale di Saluzzo nella lotta al Covid-19

Sopra gli Aib Sanfront al lavoro, sotto il bonifico in favore dell'ospedale di Saluzzo

Nuova donazione da parte del Corpo AIB, Anti incendi boschivi, a supporto delle strutture sanitarie impegnate, in questi giorni, con uno sforzo sovraumano, nella lotta al Covid-19.

Dalla Valle Po, ieri (30 marzo) la squadra Aib di Sanfront, guidata da Matteo Chiabrando, ha devoluto la somma di 1000 euro all’Officina delle idee per l’Ospedale di Saluzzo. La donazione andrà a supportare le attività del presidio ospedaliero di Saluzzo, interamente riconvertito in “Covid-hospital”, destinato alla cura dei pazienti contagiati da Coronavirus.

Nei giorni scorsi, anche la squadra Aib di Paesana aveva destinato il budget della cena sociale annuale (1500 euro) all’Asl Cn1.

“Abbiamo deciso di portare avanti una donazione a favore direttamente del territorio. – spiegano dagli Aib Sanfront – E di supportare, con questi 1000 euro l’ospedale di Saluzzo, che è il più vicino alle nostre vallate.

Ci sembrava giusto mandare un segnale a chi in questo momento sta lavorando con tanto impegno proprio nel fronteggiare questa grave emergenza, che arriva sino a casa nostra”.

“Grazie agli amici della Valle Po – afferma Giovanni Damiano, presidente dell’“Officina” – che hanno bene a mente l’importanza del presidio sanitario cittadino a cui le Valli hanno sempre guardato con grande attenzione”.

La somma destinata all’ospedale saluzzese, 1000 euro, in parte derivano dal bilancio dell’organizzazione di volontariato sanfrontese e, in parte, sono donazioni dirette dei singoli volontari della squadra Aib, che conta all’incirca venticinque operatori.

Una realtà che è coinvolta in prima linea nell’emergenza epidemiologica in atto, lo ricordiamo, dal momento che il sindaco di Sanfront, Emidio Meirone, da sabato ha disposto l’attivazione del Coc, Centro operativo comunale.

I volontari si stanno occupando della consegna di mascherine in poliestere lavabili agli ultra 65enni residenti in paese, supporto il Comune nelle varie informative necessarie e rendendosi disponibili per qualsiasi esigenza.

Per gli ultrasessantacinquenni che fossero al momento sprovvisti di mascherina, e per tutti coloro che rappresentano categorie a rischio nella medesima situazione, è possibile fare richiesta al numero 328.9040479 (Matteo Chiabrando) oppure 3336969440 (Stefano Fringuello).

La consegna avverrà sino ad esaurimento scorte, che il Comune tuttavia ha già provveduto a riordinare.