400 mascherine donate a Guarene dall'imprenditore albese Olindo Cervella

L’imprenditore albese Olindo Cervella ha donato al Comune di Guarene 400 mascherine, un gesto di generosità verso il comune in cui ha sede la sua azienda tessile Intesa C. - Srl .

"Mercoledì scorso, Olindo mi ha contattato alle dieci del mattino dicendomi che intendeva donare delle mascherine al nostro ente comunale: a mezzogiorno avevo lo scatolone sulla scrivania. Un gesto che ho apprezzato molto. Ci tengo a ringraziarlo pubblicamente per quanto ha fatto, a nome mio e di tutti i cittadini guarenesi", dichiara il primo cittadino Simone Manzone .

La giunta comunale ha stabilito che questi DPI (dispositivi di protezione individuale) andranno a coloro che in questo momento si trovano in prima linea a fronteggiare l’emergenza: il personale della Casa di riposo “San Francesco d’Assisi”, il personale sanitario che vive o lavora all’interno del Comune, i commercianti che garantiscono l’apertura dei negozi per fare la spesa.