A Borgo San Dalmazzo è partito il progetto della “Spesa Sospesa”: ben 17 attività aderenti

Neanche un giorno per organizzarsi e il progetto “Spesa Sospesa” a Borgo San Dalmazzo è diventato realtà, grazie al coordinamento dell'associazione ABC doc Commercianti.

Hanno aderito ben 17 attività, di cui 15 di generi alimentari e due che vendono bombole a gas.

Ecco l'elenco:

Alimentari "Bel e bun" via Marconi

Alimentari "Borgo Market" via Bergia

Alimentari "Caffè Viale" via Garibaldi

Alimentari "la Poiana" via Garibaldi

Alimentari "Poetto" via Marconi

Gastronomia "Bon Appetit" via Lovera

Gastronomia "Mange bin" via Garibaldi

Gastronomia pescheria "Mari e monti" p.za Martiri

Macelleria "Cavallo" via Garibaldi

Macelleria "Pedona carni" via Marconi

Panetteria "Bottero" via Marconi

Panetteria "Briciole di tradizione" via Marconi

Panetteria "L'Albero del pane" via Garibaldi

Panetteria "Pes" via Roma

Pizza al taglio "Europizza da Mimmo" p.za Liberazione

Bombole gas "EuroC" largo Argentera

Bombole gas "Ferrero elettrodomestici" via Roma

Come funziona?

"Chi ha lasci qualcosa... a chi serve prenda!"

I clienti che vanno a fare la spesa potranno lasciare una quota o acquistare direttamente dei prodotti in favore di chi è in difficoltà. Per la merce fresca, come latticini e carne, il commerciante fa un buono della cifra lasciata e lo mette in un contenitore; chi ne ha bisogno lo prende, lo dà a fine spesa e gli viene detratto l'importo.

I generi non deperibili invece si lasciano in un cesto o in un contenitore messo a disposizione dal negoziante fuori o dentro l'esercizio.

“Una gran bella iniziativa partita da una cittadina – commenta Fabrizio Massa, presidente dell'associazione ABC doc Commercianti -. Alcuni commercianti hanno già messo di loro dei generi nella cesta. Tutti i negozi aderenti esporranno la grafica fuori dal negozio”.

L'idea della spesa sospesa è partita su facebook da Concita Calvo, militare del 2° Reggimento Alpini di stanza alla caserma “Ignazio Vian” di San Rocco Castagnaretta: “In questi giorni difficili tante famiglie purtroppo hanno perso il lavoro e non hanno un reddito. Con la spesa sospesa si arriverebbe a tanta gente anche se non ha internet!”