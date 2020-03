A Borgo San Dalmazzo la consegna dei sacchi per la raccolta rifiuti sarà a domicilio

Il Comune di Borgo San Dalmazzo provvederà alla consegna a domicilio dei sacchi per la raccolta rifiuti.

Basterà scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3666700689 indicando il nome dell’intestatario della TARI, l’indirizzo con il comune e la tipologia di sacchi necessaria.

Nel giro di pochi giorni, compatibilmente con i tempi legati all’emergenza in corso, i volontari della Protezione Civile passeranno presso il domicilio dei richiedenti ad effettuare la consegna.