A Cavallermaggiore il primo caso positivo al Covid-19

Primo caso positivo al Coronavirus anche a Cavallermaggiore. A darne purtroppo l’annuncio il sindaco Davide Sannazzaro: “E’ una persona che lavora fuori dal nostro territorio e che nei giorni giorni scorsi avendo avuto forte febbre si è messa in contatto con il proprio medico”.

Da qui è partita la classica procedura con il tampone che ha dato esito positivo. “Conosco bene sia la persona in questione che la famiglia, so che sia lei che la famiglia si sono mosse per tempo e in modo responsabile”.

“Ora è importante non farsi prendere dal panico continuando a fare la nostra parte. Non partiamo alla caccia alla persona contagiata. La città si sta comportando bene. Ci stiamo tutelando e sono orgoglioso di tutto questo. Sono convinto che insieme possiamo uscire da questo momento difficile”.

Al momento in città ci sono anche 6 persone in isolamento fiduciario e 5 in volontario perché provenienti dall'estero.

Il sindaco ha poi annunciato che è stata sbloccata la consegna a casa da parte delle cartolerie per dare ai bambini la possibilità di usufruire del materiale di cancelleria.





“Stiamo lavorando alla riapertura dell’area ecologica anche se non è facile visto che sono tutte state chiuse a livello regionale”.

Sui buoni spesa ricorda che nei prossimi giorni saranno annunciate le modalità per accedere al servizio.