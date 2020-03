All’Ospedale Santa Croce di Cuneo arrivano mascherine fatte a mano. Mittente è Luciana Ferrero

La solidarietà aumenta di pari passo con l’emergenza Coronavirus e coinvolge tutti quei settori che possono dare un contributo a chi è in prima linea nella battaglia.

Perché mai come nel periodo che stiamo vivendo abbiamo sentito ripetere che, davanti ad un nemico invisibile che non fa selezione su chi colpire, non esiste muro costruito dall’uomo che esso non sia in grado di superare.

L’ultimo gesto di generosità per l’Ospedale Santa Croce di Cuneo arriva da parte di Luciana Ferrero, esperta sarta di San Vittore di Fossano che si è messa a realizzare in casa le mascherine di protezione, mai così necessarie. Un dono sicuramente prezioso ed apprezzato per tutti gli operatori sanitari che in questo momento lottano da eroi senza alcun risparmio sulle proprie vite per cercare di salvare quella del prossimo.

Il materiale usato da Lucy (così la chiama il marito Massimo Sarvia, che si è dato da fare per trovare altri volontari alla causa) è presidio medico e le arriva da un’azienda di Varese, specializzata nella confezione di maschere per gli ospedali, ma che ha dovuto interrompere la produzione. Purtroppo, i dipendenti si sono ammalati e si cercavano persone in grado di confezionare questi articoli, che ormai sono più desiderati dell’oro.