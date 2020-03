Comune di Cervasca: istruzioni per la raccolta dei rifiuti

L’Amministrazione Comunale di Cervasca, in riferimento alla comunicazione del Consorzio Ecologico Cuneese, protocollo del 25-03-2020, riferisce che il rifiuto secco indifferenziato deve essere esposto con due sacchetti (uno dentro l’altro) e che il sacco deve essere ben chiuso. Continua regolarmente la raccolta di carta, plastica, umido e vetro.



Si ricorda inoltre che è vietato esporre immondizia che non rientra nella raccolta porta a porta. Essendo chiusa l’Area Ecologica di Caraglio, bisogna tenere quei rifiuti a casa in attesa della riapertura.

Chi fosse completamente senza sacchetti, può utilizzare sacchi colorati o borse (sempre uno dentro l’altro).

L’Amministrazione Comunale di Cervasca comunica che, siccome non riprende la consegna dei sacchetti della differenziata da parte del personale della CEC, si è organizzata per riuscire a distribuirli ai cittadini che ne necessitano e sono sprovvisti.





I vari tipi di sacchetto saranno distribuiti dai Volontari Civici nel seguente modo:

San Michele - mercoledì 1 aprile presso l’Acli ore 10 - 11,30.

Santa Croce - giovedì 2 aprile presso il salone dell’Acli ore 9 - 12

Cervasca Capoluogo - venerdì 3 aprile presso l’atrio del Comune ore 9 - 13

San Defendente - lunedì 6 aprile presso la struttura dell’Associazione ore 9 - 13

San Bernardo - martedì 7 aprile presso l’Acli ore 10 – 12.





Si raccomanda:

rispettare il turno di arrivo;

mantenere la distanza di sicurezza di un metro;

presentarsi con il documento di riconoscimento e una bolletta di pagamento tassa rifiuti.





Una mascherina per famiglia verrà recapitata nella buca delle lettere in busta chiusa intestata al Comune di Cervasca.

Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione, indispensabile per tutelare la sicurezza sanitaria di coloro che svolgono il servizio e di tutti noi.