Alba, 17 casi di contagio al Centro di Riabilitazione "Ferrero". L'Asl: "Situazione sotto controllo"

Un ospite che è dovuto ricorrere a cure ospedaliere e altri 9 risultati positivi al tampone, come positivi sono successivamente risultati 7 operatori socio sanitari della quindicina impegnata nello stesso reparto, soggetti questi ultimi che attualmente sono in regime di isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni.



E’ la situazione verificatasi al Centro di Riabilitazione "Ferrero" di via De Amicis ad Alba, struttura che impegna un totale di circa 150 dipendenti nella cura e assistenza di circa 130 ospiti, tra degenti ospedalieri (40 posti-letto), Residenza Sanitaria Assistenziale (20 posti-letto) e Residenza Assistenziale Flessibile (70 posti letto), la struttura interna che ospita pazienti diversamente abili, persone perlopiù in giovane età.



Proprio quest’ultimo reparto è quello nel quale si sono verificati i diversi casi di positività al tampone accertati dalle competenti strutture dell’Asl.



La serie di contagi è stata verificata a partire da un primo giovane paziente che, dopo aver presentato i sintomi propri del Covid-19, lo scorso 9 marzo è stato ricoverato presso l’ospedale di Cuneo, dove le sue condizioni sono fortunatamente migliorate in breve tempo.



I successivi accertamenti compiuti a carico degli altri residenti della convivenza hanno intanto consentito di verificare gli altri casi di contagio, che non hanno però richiesto ulteriori ricorsi all’ospedalizzazione presentando i soggetti interessati sintomi lievi o asintomaticità, mentre al momento si attendono i riscontri degli accertamenti sanitari effettuati su altri ospiti della stessa sezione.



"La situazione viene monitorata in modo costante dal nostro Servizio di Igiene e di Sanità Pubblica – spiega al nostro giornale il direttore generale dell’Asl Massimo Veglio -. Per quanto riguarda i pazienti si tratta perlopiù di ragazzi giovani, che in un solo caso hanno avuto bisogno di ricorrere a cure ospedaliere. I pazienti sono stati messi in regime di isolamento domiciliare, condizione che in questo caso assume ovviamente contorni particolari, perché parliamo di una residenza sanitaria, comunque attrezzata per rispondere a una circostanza di questo tipo".