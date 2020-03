Coronavirus, Borgna in silenzio davanti al palazzo del Comune e della Provincia: "Un sentimento di vicinanza verso chi sta lottando e ha lottato"

Anche il sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna, nella mattinata di oggi (martedì 31 marzo) ha osservato il minuto di silenzio davanti ai due palazzi rappresentativi delle istituzioni che presiede, entrambi rigorosamente con le bandiere a mezz'asta.

L'iniziativa di solidarietà alle vittime di Coronavirus - "Un sentimento di vicinanza verso chi sta lottando e ha lottato", come ha commentato Borgna sulla propria pagina Facebook istituzionale - è stata lanciata negli ultimi giorni dal presidente della Provincia di Bergamo e poi rilanciata dall'ANCI: "Come succede sempre nelle grandi emergenze noi Sindaci, destinatari e custodi delle preoccupazioni dei cittadini e delle loro comprensibili angosce, siamo sottoposti alla forte pressione di avere la responsabilità di una comunità intera - ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'ANCI Antonio Decaro - . Lo sconforto, che pure avvertiamo, non deve prevalere. Reagiamo con forza per trasmettere fiducia e speranza. Osserviamo il minuto di silenzio in segno di lutto per tutte le vittime e in segno di solidarietà per le comunità che stanno pagando il prezzo più alto".