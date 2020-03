Coronavirus, Gribaudo (PD): "Servono più controlli nelle case di riposo"

"Quello che sta accadendo in queste ore nelle case di riposo poteva essere previsto e forse in parte prevenuto. Il PD piemontese chiede da tempo al Presidente Cirio che vengano svolti i tamponi sugli anziani ospiti delle residenze e sul personale in servizio, per isolare i positivi e non rischiare di contagiare tante persone avanti con gli anni. In questi giorni arrivano in ritardo le prime disposizioni della regione, ma mancano ancora i controlli sulla tutela della salute del personale sanitario e oss". Lo dichiara la vicecapogruppo del PD alla Camera, Chiara Gribaudo.

"Continuano infatti ad arrivarmi segnalazioni di personale all'interno delle case di riposo che non viene dotato dei DPI, guanti e mascherine, indispensabili sia per la salute di questi lavoratori sia per limitare il contagio degli ospiti. Ci sono 730 strutture di questo tipo in Piemonte, in quante le famiglie dovranno vivere la situazione incredibile dell'evacuazione che è toccata a Villanova Mondovì?" Conclude la deputata dem.