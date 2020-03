Dronero, il Comune consegna a domicilio i sacchi per la raccolta differenziata

Il Comune di Dronero in questo periodo di criticità ha deciso di effettuare la consegna a domicilio per chi ha finito i sacchi per la raccolta differenziata.

Per poter usufruire del servizio è sufficiente chiamare l’ufficio Tributi 0171-908733 in orario d’ufficio.

“Sta andando abbastanza bene, ringraziamo il senso civico della gran parte dei cittadini e il grande lavoro della Polizia Municipale, il Corpo dei Carabinieri, la Croce Rossa locale, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le numerose Associazioni di Volontariato” commenta il vice Sindaco Sandro Agnese “Voglio ringraziare anche chi mi dà una un grosso aiuto nella comunicazione istituzionale perché ci permette di essere più vicini ai cittadini. In ultimo, invitiamo tutti a rinunciare anche alle passeggiate nei giorni di bel tempo per non incorrere in sanzioni spiacevoli!