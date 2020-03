Due logopediste pronte a dare aiuto gratuito per possibili problemi di deglutizione a seguito di intubazione per Covid-19

Due logopediste offrono la loro competenza professionale per fornire assistenza logopedica gratuita a tutti coloro che, a seguito di intubazione per Covid-19, al rientro al domicilio dovessero riferire difficoltà di deglutizione (disfagia).

Sono due libere professioniste: Alessandra Renzetto di Villafranca Piemonte e Marta Rinaudo di Manta: “Siamo a disposizione per fornire indicazioni e consigli per una più sicura gestione del pasto a persone che avessero difficoltà a deglutire o a gestire gli alimenti in bocca o altri sintomi". Per approfondimento consigliano la sezione dedicata del sito della Federazione Logopedisti Italiani https://fli.it/2017/02/15/6-marzo-2017-giornata-europea-della-logopedia/ )”.

"Le famiglie interessate potranno contattarci via mail e con ognuna verrà concordata la migliore modalità di consulenza telefonica o in video conferenza".

La consulenza sarà completamente gratuita, sottolineano“ ma vogliamo ricordare, in questo momento così complesso di emergenza sanitaria e di bisogno di solidarietà la possibilità di versare un libero contributo come donazione al Sistema Sanitario Nazionale attraverso un ente o un'associazione a scelta".

Alessandra Lorenzetto (alelorenzetto15@gmail.com)

Marta Rinaudo (marta.rinaudo614@gmail.com)