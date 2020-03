Emergenza Coronavirus: la Protezione Civile ANA di Mondovì dona dispositivi di protezione alle case di riposo

In data odierna, martedì 31 marzo 2020, i volontari della Protezione Civile ANA di Mondovì hanno donato dispositivi di protezione agli operatori dell'istituto cittadino "Sacra Famiglia" e delle strutture di Roccaforte Mondovì e San Michele Mondovì.

"Le dotazioni (guanti e tute), equamente divise fra gli operatori delle residenze per anziani, fanno parte di consegne di materiale che l'ANA monregalese conta di assicurare nei prossimi giorni anche ad altre realtà del nostro territorio", spiegano dal direttivo del sodalizio.

"I volontari - proseguono - saranno altresì impegnati da domani nel recapito di attrezzature per la ginnastica a domicilio per conto dell'associazione 'Diversamente', che si occupa di ragazzi disabili, i quali non possono in questo periodo frequentare i centri fiurni. Il materiale è stato gentilmente messo a disposizione dalla palestra 'Studio Pilates' di Mondovì".