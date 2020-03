Il centrosinistra fossanese torna a scrivere al sindaco Tallone: "Mascherine per tutti gli over 65 e un hotel per il personale in isolamento"

Gentile Signor Sindaco,

in attesa di un riscontro da parte sua rispetto alla lettera di qualche giorno fa, a fronte degli ultimi eventi che hanno toccato la nostra città, sempre in merito al Covid 19, riteniamo di sottoporre alla sua attenzione alcune importanti questioni, nell’interesse dell’intera collettività, alla quale – come eletti – rispondiamo in termini di responsabilità e di obblighi istituzionali.

La prima è collegata al primo decesso fossanese di Covid 19, che ha avuto un grande impatto emotivo. Seguendo l’esempio di altre città colpite prima di noi, non ritiene sia il caso di dedicare un hotel cittadino ad accogliere il personale della Rsa dove viveva la persona deceduta? Scongiurando, prima delle necessarie verifiche, che possa contagiare i famigliari e diffondere il virus in Città? Sempre attingendo alle buone prassi di chi ci è già passato, si potrebbe rendere disponibile tale residenza temporanea al personale ospedaliero residente a Fossano che si è occupato di casi Covid 19(alleggerendo per alcuni di loro situazioni assolutamente disagevoli, come la provvisoria sistemazione su camper di fronte a casa).

Collegato a quanto sopra, in quanto massima autorità sanitaria del territorio cittadino, le chiederemmo - sollecitati da diverse segnalazioni - di attivarsi per fare in modo che a Fossano vengano effettuati, e non solo promessi, i tamponi a tutto il personale coinvolto nei servizi sanitari.

Infine riterremmo utile, attingendo all’esperienza di alcuni comuni limitrofi al nostro, accludere alla lettera che sta inviando ai cittadini over 65 - con indicazioni comportamentali ad oggi già ribadite su più fronti - una mascherina per ciascun nucleo familiare. E’ un modo per raccomandarne l’utilizzo e per dare risposta ad un’esigenza che registriamo come molto sentita.

Poniamo a tema un’altra questione, rilevante sotto il profilo civico: l’Ufficio Scuola del Comune ha acquisito elementi per monitorare, negli Istituti comprensivi cittadini, la fruizione di didattica a distanza da parte della totalità dei ragazzi e dei bambini fossanesi? E’ probabile che esistano situazioni, seppur residuali, di ragazzi che, per situazioni economiche e familiari, non siano nelle condizioni di poter seguire le lezioni a distanza. Riteniamo che tra le finalità dell’Ente ci sia quella di rimuovere, attraverso azioni di coordinamento e di aiuto effettivo, ogni ostacolo ad una piena inclusione, specie in un periodo come quello che stiamo fronteggiando.

Nel nostro ruolo di consiglieri, chiediamo di essere informati sulla situazione e sulle misure che si intendano porre in essere per contrastare possibili fenomeni di dispersione scolastica. Siamo disponibili ad offrire collaborazione.

Infine ci preme raccomandare, in vista del Consiglio Comunale di venerdì prossimo venturo, che vengano adottate forme idonee di diffusione della seduta consigliare, che consentano ai cittadini fossanesi, nel loro pieno diritto, di poter seguire in streaming l’importante seduta.

E’ gradita l’occasione per porgerLe i nostri saluti.

I consiglieri di minoranza:

Vincenzo Paglialonga, Rosita Serra, Paolo Cortese, Francesca Crosetti.