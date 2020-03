Il sindaco di Fossano ricorda le vittime del Covid-19 con un minuto di silenzio davanti all'ospedale

"Ho scelto, come tanti altri colleghi, di accogliere l'invito dell’ANPCI, Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, e ricordare con un minuto di silenzio le tante vittime del Covid-19. Mi è parso però doveroso recarmi per poi fermarmi un minuto in silenzio davanti all'ospedale cittadino per dare un segnale di vicinanza ai tanti operatori sanitari che ogni giorno salvano la vita a migliaia di persone; a loro, alla protezione civile, ai volontari delle associazioni di volontariato, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che si stanno impegnando nella gestione dell'emergenza va il ringraziamento più grande" ha commentato il sindaco di Fossano Dario Tallone.