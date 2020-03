Il sindaco di Limone risponde a Chiara Gribaudo: "Sono un amministratore pubblico che non ha paura di fare e dire quello che ritiene giusto, soprattutto per i suoi concittadini"

Pronta la replica del sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi all'onorevole Chiara Gribaudo che oggi, nella nostra intervista video, ha commentato il gesto di aver ritirato dal Municipio la bandiera dell'Europa.

"Voglio precisare all'onorevole Gribaudo, come già detto in precedenza, che non sono anti-europeista, non ho tessere di partito e sono stato eletto sindaco con una lista civica.

Sono un amministratore pubblico che non ha paura di fare e dire quello che ritiene giusto, soprattutto per i suoi concittadini.

Pertanto, cara Chiara, ho ritenuto doveroso ammainare la bandiera europea come atto simbolico perché non condivido la scelta dell'Europa di non prendere decisioni e iniziative immediate a favore dei paesi maggiormente colpiti dalla pandemia di covid-19.

Tu dici che è importante è che l'Europa faccia l'Europa; cosa che invece non sta facendo.

Rispetto le tue idee. Io invece sono di un altro avviso. Come me altri sindaci ed amministratori pubblici l'hanno fatto (l'assessore regionale della Liguria Gianni Berrino e la Circoscrizione di Mirafiori 2 a Torino).

Vorrei ricordare che nei giorni scorsi anche il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella aveva criticato l'atteggiamento dell'Europea dichiarando che all'Italia servono mosse di solidarietà e non ostacoli".