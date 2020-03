L’Associazione Diabetici ha deciso di donare la somma di mille euro all’ASL CN1

L’Associazione Diabetici in questo difficile momento ha deciso di donare la somma di 1000 euro a favore dell’ASL CN1 per contribuire al lavoro di medici, infermieri e personale impegnato in prima linea a fronteggiare l’epidemia e proteggere la salute di tutti i cittadini.

Inoltre informiamo tutti i diabetici costretti a casa, a causa dell’Emergenza Coronavirus, e senza possibilità di effettuare le visite e le prestazioni ambulatoriali programmate, che la Società di diabetologia (SID) e l’Associazione Medici Diabetici(AMD) hanno istituito un

Numero Verde 800 942 425

attivo tutti giorni compreso la domenica dalle 10 alle 18.

Un Diabetologo sarà sempre disponibile a rispondere alle domande dei pazienti per non farli sentire abbandonati e in balia dei loro dubbi e delle loro paure.