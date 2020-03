Limone, il sindaco ammaina la bandiera europea: "Si sbaglia, per fortuna: l'Unione ha subito agito a favore dei paesi colpiti dal Coronavirus"

“Al sindaco di Limone Piemonte che ha ammainato la bandiera europea per la presunta assenza dell’Europa vorrei soltanto dire che per fortuna si sbaglia: forse non è stato comunicato abbastanza, ma l’Europa ha agito subito a favore dell’Italia e degli altri paesi colpiti, come dimostrano gli aiuti di Stato italiani o le spese in deficit subito autorizzati dalla Commissione europea, il bazooka da 750 miliardi della BCE di cui beneficerà soprattutto l’Italia, i fondi UE non ancora utilizzati che dalla prossima settimana saranno disponibili per aiutare la sanità e i settori più colpiti, la ricerca scientifica contro il virus (17 progetti europei, 9 dei quali con scienziati e lavoratori italiani), mascherine che ora arrivano in Italia anche da Germania, Francia o Polonia, nel quadro di un coordinamento europeo, liquidità alle PMI che sta arrivando dalla Banca europea degli investimenti e altro ancora. E questo è solo l’inizio".