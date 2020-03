L'Ordine dei medici di Cuneo scrive ai sindaci e lancia l'appello: "Usa sempre la mascherina. Se proteggi gli altri proteggi te stesso"

Chiunque sia stato in Giappone, tanto per citare un Paese, sa bene come quasi tutta la popolazione utilizzi la maascherina quando è in contesti pubblici o di affollamento. Cosa non rara, vista la densità di popolazione che lo caratterizza.

Un modo per proteggersi? No, un modo per proteggere gli altri. E' chiaro che, se tutti la indossano, la protezione è reciproca.

Ed è partendo da questo presupposto che l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Cuneo, primo in Piemonte, ha scritto a tutti i primi cittadini della Granda chiedendo di essere al loro fianco in questa iniziativa di rispetto per se stessi e per gli altri.

L'invito è ad indossare sempre e comunque la mascherina nei luoghi pubblici.

"Certamente OGGI le misure restrittive con la riduzione al minimo degli spostamenti da casa hanno maggiore importanza, ma un domani (che speriamo il più vicino possibile) l’indossare TUTTI la mascherina dovrà diventare la regola se non un’imposizione.

E dovrebbe esserlo già oggi negli esercizi commerciali, in particolare di generi alimentari. È pensabile che chiunque alberghi in modo asintomatico il virus possa tossire, sternutire o respirare in prossimità dei generi alimentari? La risposta appare ovvia. Ai fini di protezione, nel lungo periodo le mascherine in tela riciclabili potranno andare bene; l’importante è che abbattano il rischio di diffondere il virus, e saranno lavabili/riutilizzabili per un certo periodo.

Per fare definitiva chiarezza sull'argomento ed evitare utilizzi impropri dei presidi, dobbiamo ricordare che la mascherina chirurgica (o quella di stoffa di analoga protezione) NON SERVE A PROTEGGERE SE STESSI DAL CONTAGIO MA SOPRATTUTTO SERVE PER CERCARE DI NON DIFFONDERE IL VIRUS QUALORA SI FOSSE PORTATORI, magari in assenza di sintomi, consapevoli altresì, come numerosi studi scientifici confermano, che lo stesso virus può permanere sulle superfici (cibi compresi) per diverso tempo.

Risulta pertanto evidente che dotare di mascherine i soggetti più fragili o gli "operatori dell'emergenza" pensando di proteggerli purtroppo è un atteggiamento che scientificamente non ha alcun fondamento perché questi ultimi possono essere contagiati a causa di altri soggetti portatori di “COVID 19" che non si proteggono, ovvero non impediscono a se stessi di contagiare gli altri (ovviamente involontariamente)".

Certo, non tutti ritengono che l'uso della mascherina sia realmente efficace nella prevenzione del rischio.

Spiega il vice presidente dell'Ordine dottor Blengini: "In questi giorni si sono susseguiti innumerevoli messaggi (anche contrastanti) di raccomandazione alla popolazione sull'uso delle mascherine (chirurgiche o, perdurando la grave carenza di queste, in tela riutilizzabili non certificate) senza indicazioni chiare su corretto utilizzo e campo di applicazione. Questo tipo di mascherine non sono in grado di proteggere gli operatori dal rischio di contrarre il virus da contatti con persone infette (sono necessarie mascherine più filtranti) ma se la popolazione segue le norme di protezione indicate e la distanza interpersonale suggerita, sono sufficienti per le uscite indispensabili".

Secondo l'Ordine, l'utilizzo delle mascherine sarà indispensabile soprattutto nei primi tempi di allentamento delle misure restrittive. Anche se, conclude Blengini, "dovremmo abituarci ad utilizzarle sempre, come fanno già in altri Paesi. Si tratta di rispetto e senso civico".