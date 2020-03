Roccaforte Mondovì: quinto e sesto caso di Coronavirus in paese

Passa da 4 a 6 unità il computo dei casi positivi al Coronavirus sul territorio comunale di Roccaforte Mondovì: l'ha comunicato in queste ore il sindaco del paese, Paolo Bongiovanni, mediante un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

"Salgono a 6 i casi accertati di positività al Covid-19 di persone residenti nel Comune di Roccaforte Mondovì. Relativamente ai nuovi casi, una persona è stata ricoverata in ospedale, mentre la seconda è in isolamento domiciliare fiduciario. L'appello è, come sempre, alla massima cautela. Non uscite di casa se non per motivi di reale necessità: è l'unico modo per tutelare voi stessi, la vostra famiglia e le persone più fragili".