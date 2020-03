Scienze motorie ai tempi del coronavirus: prof dei licei di Cuneo manda un video di esercizi ai suoi alunni

Il professore di Educazione motoria dei licei Peano e Pellico di Cuneo, Giovanni Arusa, nei giorni scorsi ha mandato un video ai suoi studenti. Tre minuti di esercizi ma anche di sua vicinanza.

Per questa materia è un po' più complicato fare lezione a distanza, non ci sono compiti e schede, libri da studare, oltre al fatto che la rete è davvero piena di tutorial e corsi di ogni tipo. Ma voleva comunicare con loro. Mandando un messaggio e un video di esercizi di circa tre minuti.

Carissim* ragazz*

stiamo attraversando un periodo stranissimo, vista l'emergenza molte delle nostre abitudini hanno subito un rallentamento o un radicale cambiamento. Costretti come siamo a passare la maggior parte del nostro tempo in casa, in questi giorni di pandemia da Coronavirus, nell'attesa che riprendano le lezioni a scuola, desidero coinvolgervi nella seguente attività, "Scienze motorie ai tempi del coronavirus".

Dalle vostre abitazioni, giardino o cortile che sia, vi invito a raccontarmi cosa fate per mantenere il vostro stato di benessere fisico. Molti di voi hanno bruscamente interrotto la pratica sportiva agonistica o l'attività motoria abituale, quello che vi chiedo è "oggi cosa fate per tenervi in forma?".

Ho realizzato per voi un video e ho fatto un collage con alcuni degli esercizi che, in questo momento di isolamento, caratterizzano parte delle mie giornate.

https://drive.google.com/file/d/19PXnNfg_kQJ-uQ0YgQ0a2WW_qV9BRS0D/view

Non è difficile, quello che ti chiedo è di raccontarti, provaci e se hai delle domande sono a tua completa disposizione.

Come fare? Puoi adoperare questa piattaforma, inviami file video o testo.

IORESTOACASAINMOVIMENTO.

Vi voglio bene

Giovanni Arusa