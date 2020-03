Secondo caso di contagio da Covid-19 a Martiniana Po

Nuovo contagio da Covid-19 a Martiniana Po.

È il secondo caso che si registra in paese, come conferma il sindaco Bruno Allasia. La prima persona positiva al Coronavirus, dopo esser stata trasportata in ospedale, è morta il 27 marzo scorso, mentre si trovava ancora in regime di ricovero ospedaliero.

A distanza di quattro giorni, stamane (31 marzo) l’Asl ha comunicato al Comune un secondo soggetto – di sesso femminile – residente in paese positivo al Covid-19: “Attualmente – precisa il sindaco Allasia – si trova in isolamento presso la propria abitazione.

A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale auguro una pronta guarigione alla nostra concittadina”.

Repetita iuvant: “Tutti i martinianesi rispettino scrupolosamente le norme dei decreti minsteriali già divulgati. – rimarca Allasia – Colgo l’occasione per ringraziare operatori sanitari, Forze dell’ordine, dipendenti comunali, volontari di Protezione civile e tutti coloro che, a vario titolo, stanno collaborando con il loro impegno quotidiano al superamento di questo periodo di emergenza nazionale”.