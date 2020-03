Supera i 400.000 euro la raccolta fondi per l’emergenza Covid-19 della associazioni saluzzesi, saviglianesi e fossanesi

La raccolta fondi promossa dalle Associazioni che legano il Saviglianese al Saluzzese, “Amici dell’Ospedale SS Annunziata Onlus ”, “Cuore in mente” di Savigliano e “Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale civile di Saluzzo” ha visto aderire subito dopo il suo avvio anche la piattaforma “Solidali” e la Associazione “Amici del Cuore” di Fossano.

L’azione comune ha consentito di superare di gran lunga ogni aspettativa. Grande risposta da tutto il territorio e da tutte le sue componenti sociali: più di 300 le donazioni di privati, aziende, associazioni, imprese, commercianti. Spesso sono il frutto di simpatiche iniziative di esercizi o enti che versano parte degli introiti di prodotti venduti, oppure sottoscrizioni fra soci e simpatizzanti o eventi speciali. E le donazioni continuano.

Grazie a questa cifra, ad oggi, sono stati acquistati e in parte già consegnati ai nostri Ospedali materiali e strumentazioni per circa 200 mila euro. Ragioni oggettive non consentono ora di citare tutti quanti i benefattori, ma ci riserviamo di pubblicare in seguito l’elenco di tutti i nominativi e le iniziative nate a supporto della raccolta.

Dalla direzione dell’Asl Cn1 il dott. Baldassarre Doronzo, direttore Dipartimento Specialistico di cardiologia di Savigliano e referente scientifico delle Associazioni, comunica che, come ovunque, sono prioritari e necessari i materiale di protezione per gli operatori sanitari, le cosiddette Dpi ( in particolare le mascherine FFP2 e FFP3), tute protettive da rischio biologico, caschi e visiere. L’Emergenza purtroppo rimane, così come la richiesta di continuare a chiedere il sostegno e la fiducia di tutti.

Potete dare il vostro contributo con un versamento con causale “Erogazione liberale Emergenza Covid-19” Associazione Amici Ospedale SS. Annunziata Savigliano ONLUS Banca CRS sede Savigliano - IBAN: IT39M06305 46851 00001014252 c/c postale 1000431054 Officina delle Idee per il futuro dell’Ospedale Civile di Saluzzo CR Saluzzo/Bper - IBAN: IT66Y0629546770000001623357 ; Cuore in Mente APS UBI Banca di Savigliano - IBAN: IT58V0311146850000000001358

Piattaforma SOLIDALI : tramite il sito www.solidali.org sarà possibile eseguire donazioni attraverso paypal; carta di credito; bonifico.