"Un aiuto per chi in questo momento ha bisogno": a Mondovì l'artista Carlà fa la spesa e la lascia in negozio

"Visto il periodo difficile che stiamo attraversando, connesso all'isolamento domestico e alle criticità economiche, mi sono sentita in dovere nei confronti della gente bisognosa di dare un mio piccolo contributo".

Con queste parole l'artista monregalese Carlà descrive il gesto di solidarietà effettuato nella giornata di oggi presso l'alimentari "Da Rosanna", a Mondovì (corso Italia 14).

"Stamattina ho fatto la spesa per intero e ho lasciato a disposizione dei meno fortunati tutti i prodotti acquistati - spiega Carlà -. Con questo piccolo gesto, ho voluto dare un esempio ai monregalesi di come si faccia a donare, chiedendo in cambio soltanto un sorriso per chi sta soffrendo".

La donna precisa: "Non è carità, ma un segno di rispetto verso chi sta attraversando un momento sfortunato e sono orgogliosa di averlo fatto".