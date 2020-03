Un successo la virtuale "Coronavirus Fitwalking Marathon Solidale": donati 5790 euro agli ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano

Visto che con le attuali restrizioni nessuno ha potuto partecipare alle manifestazioni di Fitwalking della primavera si è pensato di ideare una manifestazione virtuale, la “Corona Fitwalking Marathon Solidale” a cui ci si poteva iscrivere acquistando un pettorale virtuale al costo di 10 euro (pagando tramite bonifico o satispay), naturalmente non si è svolta alcuna manifestazione, ma le adesioni sono state 579 per un importo totale di euro 5.790, che è stato bonificato all’Associazione Amici dell’Ospedale SS.Annunziata Onlus e che verrà utilizzato per acquistare materiale sanitario per affrontare l’emergenza da Covid-19 negli ospedali dell’ASLCN1 di Savigliano, Saluzzo e Fossano.