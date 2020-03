Valle Stura: due casi positivi al Coronavirus a Vignolo

L’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB - Protezione Civile Valle Stura, continua ad essere operativa attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – nell’affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso.

Si comunica, a proposito della situazione ad oggi in valle Stura, che sono scesi a nove i casi di isolamento domiciliare fiduciario (2 a Vinadio, 4 a Sambuco, 1 a Demonte, 1 a Valloriate e 1 a Vignolo) mentre vi sono due casi positivi al Coronavirus a Vignolo.

Si ricorda l’invito a rispettare le indicazioni del Decreto “Io resto a casa”, che prevede l’obbligo di restare a casa e muoversi solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o necessità (ad es. fare la spesa).

Si comunica che la Croce Rossa locale ha attivato una raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Chi vuole effettuare un versamento può utilizzare le seguenti modalità:

bonifico sul conto corrente bancario della Croce Rossa IT 53 L 03111 46250 000000005993;

contattando il personale della Croce Rossa locale al n. 334.6809294.

Si ricorda poi che la Croce Rossa Valle Stura sta incontrando i soggetti più deboli della cittadinanza allo scopo di far conoscere il servizio, fornire informazioni riguardanti l’emergenza in atto e dare un supporto psicologico.

Si avverte, allo scopo di prevenire truffe, che in qualsiasi caso la Croce Rossa si presenta presso le abitazioni in squadre di almeno due persone con la divisa ufficiale.





Infine il C.O.I. intende ringraziare i medici, gli operatori ed il personale del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese per il servizio che stanno svolgendo in questo difficile periodo.