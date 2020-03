Premio letterario Città di Cattolica 2020: "Favola imbadita" di Paola Gula trionfa nel Premio Speciale della Critica

Paola Gula è nata a Ceva ed è una notissima giornalista enogastronomica, oramai anche affermata giudice de “La prova del Cuoco” su Rai Uno. Dice di sé: “Le cose che amo di più: bere, mangiare, leggere, scrivere... e non necessariamente in questo ordine! La passione per la letteratura, l’enogastronomia, la scrittura, l’analisi sensoriale e le lingue sono gli ingredienti del mio lavoro degli ultimi anni. Fin dai tempi dell’università ho cercato di mettere insieme i miei interessi e alla fine sono riuscita a coniugarli. Cibo, vino, birra, liquori per me non sono soltanto un modo per star bene, ma raccontano un pezzo della nostra storia, sono cultura. Il cibo cotto è la prima espressione dell’uomo evoluto. Quello che, con il sorriso, lo distingue dagli animali. Con il tempo ho scoperto anche che è difficile trovare un poeta, un filosofo o uno scrittore che non ne abbiano parlato, perché il cibo fa parte della nostra umanità evoluta come la poesia e la musica”.