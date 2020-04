Bra, il Comune distribuisce mascherine agli over 70. A recapitarle Croce Rossa e Protezione Civile

Mascherine per gli ultra70enni braidesi. Il Comune di Bra distribuirà gratuitamente mascherine facciali ai cittadini over 70 che non dispongono già di altri strumenti di protezione e ne faranno richiesta.

A partire da domani, giovedì 2 aprile, telefonando al numero della segreteria del sindaco, lo 0172/438261, sarà possibile richiedere le mascherine nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30, il venerdì dalle 9 alle 12:30.



La prenotazione avverrà solo telefonicamente, senza doversi recare fisicamente in nessuno dei servizi comunali. La successiva consegna avverrà nei giorni successivi grazie ai volontari della Croce Rossa Italiana e del gruppo civico volontari di protezione civile di Bra.



Le mascherine, che saranno consegnate in numero massimo di una per richiedente, sono in tessuto lavabile, non dispositivo medico, e recheranno indicazioni sulle modalità d’uso e di lavaggio, oltre alle norme di comportamento in questo periodo emergenziale.



Si ricorda che l’uso della mascherina è utile per evitare il diffondersi del contagio ma che per garantirsi adeguata protezione è sempre necessario osservare alcune semplici regole, quali lavarsi accuratamente le mani e mantenere una distanza di un metro dalle altre persone.



“Dopo esserci confrontati con le città più grandi della provincia e con le competenti autorità sanitarie – spiega il sindaco Gianni Fogliato, abbiamo deciso di distribuire le mascherine al momento reperite guardando alla fascia della popolazione potenzialmente più fragile, e cioè agli anziani che ne siano sprovvisti. Continueremo nella ricerca di altre mascherine, fermo restando la necessaria priorità data al personale sanitario e a tutti coloro che operano al servizio della comunità”.