L’Asd Relevè a lezione (virtuale) dalla Farfalla azzurra Laura Vernizzi

"In questo tempo di emergenza Coronavirus, che ci costringe lontano dagli impianti sportivi, per rimanere in costante contatto con tutte le nostre atlete e le loro famiglie è necessario inventare e reinventarsi: la nostra associazione, l’Asd Relevè, ha deciso di mettere in campo (virtualmente) tutte le forze organizzando un piano di lavoro attraverso regolari video-riunioni di staff".

Un lavoro che, nelle ultime ore, ha portato alla preziosissima collaborazione con Laura Vernizzi, ex atleta della nazionale italiana di Ginnastica Ritmica medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 e medaglia d’oro ai campionati mondiali di Baku nel 2005.

Laura ha scelto di mettere a servizio delle società sportive la sua professionalità, in questo momento in cui non ci si può allenare in modo tradizionale, attraverso sedute on line: la nostra associazione, che da sempre privilegia il lavoro di collaborazione e di reciproco scambio, ha deciso di mettersi in contatto con l’atleta azzurra ottenendo così la possibilità di svolgere alcune sedute di video allenamento con le ragazze del settore agonistico.

"Una grande possibilità di crescita tecnica non solo per le ginnaste, ma anche per noi tecnici. Un’esperienza speciale sia per le modalità con cui si svolgerà, sia per la forza emotiva che trasmette: Laura porta con sé un bagaglio di conoscenze fatto di tantissime ore di allenamento e di gare, ha al collo una medaglia pesantissima che rappresenta per gli italiani un motivo di vanto e oggi noi abbiamo la possibilità di confrontarci con lei, di carpirne i segreti e di migliorarci attraverso le sue correzioni. In un momento così difficile abbiamo scelto insieme al direttivo di offrire alle nostre atlete questa importante occasione di crescita", spiega la responsabile tecnica Marta Campanella.

L'atleta lavorerà con piccoli gruppi di ginnaste, al fine di migliorare la loro preparazione fisica e la componente tecnica sulle difficoltà corporee.

Ma l’attività dell’Asd Relevè continua anche per gli altri settori: "Il gruppo del pre agonismo lavora attraverso filmati e video-lezioni su Zoom, i corsi promozionali ricevono informazioni sul lavoro da svolgere all’inizio di ogni settimana e per il settore adulti organizziamo lezioni in diretta con Paola Mondino sulla nostra pagina Facebook. Un lavoro a 360° che va avanti al di là dello schermo, nella speranza che possa essere solo un breve momento transitorio perché a mancarci di più – rivelano all’unisono tutte le allenatrici – è la possibilità di stare insieme alle ragazze, ridere con loro e organizzare la nostra quotidianità in funzione degli allenamenti".