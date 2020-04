Montezemolo, è morto dopo una breve malattia, l’imprenditore Ercole Giacosa

È morto dopo una breve malattia, Ercole Giacosa, 79 anni di Montezemolo, imprenditore in pensione. Molto conosciuto non solo nel cuneese ma anche nella vicina Liguria per il suo lavoro che per anni lo ha portato in giro, alla guida del suo camion per la consegna dei prodotti della ditta Vetreria Giacosa, in questi ultimi anni passata sotto la guida del figlio Marco che rappresenta la quarta generazione.