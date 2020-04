Peveragno: qualche chiarimento dal Comune sulla rimozione degli sfalci vegetali

Sfalci vegetali: si possono bruciare, in questi giorni di quarantena, oppure no?

A fare chiarezza - almeno per la popolazione di Peveragno - ci pensa il Comune, con un post comparso nel pomeriggio di oggi (mercoledì 1 aprile) sulla pagina Facebook istituzionale.

Proprio dall'inizio del mese è possibile bruciare residui vegetali, ma solo per adempiere ad attività connesse alle pratiche agricole; ciò significa che il requisito minimo per farlo è avere una partita IVA agricola. Rimane poi valido il principio della "stretta necessità": per andare a bruciare materiale vegetale lontano dalla propria abitazione sarà necessario trovarsi in esigenza estrema giustificate.

L'hobbista, insomma, non può bruciare i residui del proprio orto o simili. E quelli derivanti dal giardino di un privato non si potranno rimuovere in questo modo (come da sempre): si tratta di rifiuti da smaltire tramite l'area ecologica e che - in questo periodo di sospensione del servizio - dovranno essere accatastati e conservati dal privato stesso.