Grossa frana a Borgo San Dalmazzo, sulla strada che porta alla clinica Monteserrat

Detriti, massi e terreno, per un totale che supera i mille metri cubi, si sono staccati nella mattina di oggi, 1° aprile, da alcuni terreni privati lungo la strada che porta a Sant'Antonio Aradolo di Borgo San Dalmazzo.

Fortunatamente la frana, probabilmente causata dal maltempo e dalle precipitazioni degli ultimi giorni, si è fermata prima di raggiungere la strada, che resta quindi transitabile. Si è verificata, tra l'altro, a qualche centinaio di metri dalla clinica Monteserrat, senza coinvolgerla in alcun modo, così come non sono coinvolte altre abitazioni.

Il sindaco Gian Paolo Beretta: "Fortunatamente non ci sono stati danni né a persone né a cose. Sono terreni privati a circa 20 metri dalla strada provinciale e quindi rimane aperta e non ci sono problemi di transitabilità. Inoltre si è provveduto a mettere in sicurezza la zona".