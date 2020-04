Mezzo pesante si ribalta in via Savona a Cuneo: intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Per cause in via di accertamento, un camion frigo si è rovesciato sul fianco in via Savona (provinciale 422) a Cuneo, all'altezza del civico 204.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 8.30 di questa mattina, mercoledì 1° aprile.

Si tratta di un mezzo pesante adibito al trasporto di pollame macellato fresco. L'autista risulta illeso ma la carreggiata è al momento ostruita dal veicolo.

Sul posto i carabinieri a deviare il traffico e i vigili del fuoco di Cuneo per assistenza e messa in sicurezza. Si sta scaricando il mezzo e, a breve, è previsto l'intervento di una gru per spostarlo e liberare la strada.