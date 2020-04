Covid-19: a Cuneo prime due persone guarite dal contagio

Dal Centro Operativo Comunale la situazione sull'emergenza sanitaria per la città di Cuneo, in base agli ultimi dati disponibili - aggiornati a ieri, martedì 31 marzo -, le persone positive sono 124 (di queste 19 sono purtroppo decedute), 156 quelle in isolamento fiduciario. Da segnalare anche una buona notizia, l’ufficializzazione dei primi due guariti.

È evidente che la situazione di emergenza continua a protrarsi anche sul territorio cittadino. È quindi assolutamente necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni ed evitare di uscire il più possibile da casa, salvo che per recarsi al lavoro e per motivi di assoluta urgenza o di salute.

A tal proposito si segnala che una circolare del Ministero dell’Interno diffusa ieri ha chiarito che è consentito ad un solo genitore di passeggiare con i propri figli minori all’aria aperta nei pressi del proprio domicilio. Pur comprendendo le difficoltà dettate dal dover rimanere presso la propria abitazione, la raccomandazione è di usare il buon senso, essere responsabili e non abusare dell’apertura concessa con questo nuovo provvedimento per non rischiare di vanificare tutti gli sforzi fatti in queste ultime settimane.

Da domani partirà la distribuzione gratuita di mascherine agli 11.500 circa cittadini Over 70 di tutto il territorio comunale. Le mascherine, chiuse in buste con intestazione del Comune di Cuneo grazie alla collaborazione della Consulta Giovanile, saranno depositate direttamente nelle buche delle lettere dai volontari in divisa della Protezione Civile del Comune e dell’Associazione Nazionale Alpini. I volontari suoneranno al campanello solo per chiedere di accedere agli androni dei palazzi dove si trovano le buche condominiali, nessuno chiederà di entrare nelle abitazioni private.

Parallelamente alla consegna agli anziani, il Comune di Cuneo ha attivato ulteriori canali di rifornimento. Personale del Comune sta prendendo contatti con le associazioni che si occupano di persone con disabilità per verificare eventuali necessità e a giorni è previsto anche l’arrivo di massicci quantitativi di forniture per le farmacie, che saranno vendute a prezzi calmierati.

Numeri utili

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui. Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.

Nel ricordare il numero unico 0171.44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.