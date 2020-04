Il presidente dell''Azienda Ecologica Monregalese ringrazia gli operatori

Nessuno ne parla e sembra che tutto sia normale e scontato. Io invece sento il dovere di parlarne e di ringraziare tutti coloro che, in questi giorni di emergenza, stanno lavorando in una situazione difficile, esattamente come lo è per tutti (ma per qualcuno di più), per consentire che il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana continui, per il momento, a funzionare normalmente.

Ci sono persone, negli uffici dei consorzi e delle imprese che svolgono il servizio, presso gli impianti di trattamento e smaltimento e soprattutto per le strade che continuano a lavorare intensamente, non senza difficoltà e, soprattutto questi ultimi, anche con apprensione per i rischi che corrono per garantire un servizio essenziale.

L’augurio è che sia sempre così, con l’auspicio che tutti collaborino affinché i servizi possano continuare ad essere gestiti senza particolari problemi e quindi vengano rispettate le regole divulgate ampiamente. Non sarà così facile!

Gasco Gian Pietro (Presidente di ACEM – Azienda Ecologica Monregalese)