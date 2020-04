Anche le pizzerie albesi in campo per dare un sostegno a chi ci aiuta (FOTO)

Anche nella capitale delle Langhe non mancano belle testimonianze delle molteplici forme con le quali una comunità può manifestare il proprio sostegno a quanti lavorano per noi, in questo caso gratuitamente per giunta, e anche in una condizione non esente da rischi per la propria incolumità.



La riprova nei ringraziamenti che il Comitato locale della Croce Rossa Italiana ha rivolto nelle scorse ore a due esercizi cittadini, la Pizzeria "Del Corso" di corso Piave 30/B – "…per aver consegnato ottime pizze per la cena dei volontari impegnati in questi difficili giorni" – e ai colleghi de "La Duchessa" di via Ospedale 5, "che oggi ha pensato al pranzo dei volontari impegnati in sede" e che lo stesso servizio ha intanto reso all’Asava, l’altra storica associazione del soccorso cittadina.

Davvero un bel messaggio, che peraltro arriva da un mondo, quello della ristorazione, che, al pari di molte altre categorie, oggi affronta un periodo di fortissima sofferenza.