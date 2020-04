Canale, salgono a undici i casi di contagio in paese

Sono purtroppo in aumento anche a Canale i casi di contagio da Coronavirus. A dare un aggiornamento sullo stato di avanzamento del fenomeno in paese è il primo cittadino Enrico Faccenda. "Abbiamo tre nuovi casi di isolamento fiduciario in abitazione, relativi a residenti che fortunatamente stanno bene. Altre quattro persone, con un’età compresa tra gli 88 e i 93 anni, sono invece in isolamento già da dieci giorni preso la nostra casa di riposo, dove per altri tre ospiti attendiamo l’esito del tampone".



Con queste sette persone, salgono purtroppo a undici i casi di contagio nel comune roerino. Dallo stesso sindaco arriva un nuovo appello: "Come cittadini dobbiamo essere ancora più responsabili: se noi oppure uno dei nostri familiari presenta sintomi come tosse o febbre, tutto il nucleo familiare non deve uscire di casa fino a quando la situazione di salute non sia stata chiarita da un medico, attraverso i percorsi più volte segnalati in questi giorni, a partire dall’avvisare telefonicamente il proprio medico di famiglia. Rischiare di veicolare il contagio equivale a mettere a rischio la vita di altre persone".