Ceva: salgono a tre i casi di Coronavirus confermati

"Purtroppo registriamo un ulteriore caso positivo al Covid-19; pertanto, in questa fase, i casi positivi nel territorio del nostro Comune salgono a tre".

Con queste parole il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone, ha comunicato i dati aggiornati relativamente all'epidemia di Coronavirus, specificando che "si tratta di due pazienti seguiti in isolamento domiciliare e di un paziente assistito in struttura sanitaria. In uno dei tre casi, trattasi di persona residente a Ceva, ma domiciliata altrove".

Nella città del fungo vi sono inoltre cinque persone in isolamento fiduciario.

Il primo cittadino ha colto l'occasione per ringraziare gli addetti ai lavori e invitare tutti "a un comportamento responsabile nel rispetto delle direttive istituzionali".