Consorzio Monviso Solidale ringrazia dipendenti, collaboratori e sindaci

Abbiamo ritenuto di scrivervi direttamente per condividere questo momento difficile al di là del doveroso comunicato stampa che forse vi sarà capitato di leggere.

La situazione è critica, non c’è nulla intorno a noi che non ce lo ricordi in ogni momento. Certo la nostra stima e riconoscenza va per forza a tutto il personale sanitario, ma non può non andare in ugual misura a tutti voi.

A tutti voi professionisti del sociale che non avete mollato, che state facendo in modo che moltissimi dei nostri concittadini più fragili abbiano ancora qualcuno su cui contare, nella propria casa o attraverso una telefonata quotidiana.

Ad alcuni non piace il termine, ma crediamo che invece definire “guerriere” le nostre Oss possa essere solo un minimo tributo a tutto ciò che voi grandi donne e uomini state facendo.

Alle/agli assistenti sociali che continuano a presidiare i nostri servizi, capaci di inventarsi nuove modalità di presa in carico per non lasciare indietro nessuno.

Ai nostri educatori/educatrici che fanno da punto di riferimento a molti bambini ed adolescenti, a tutto il personale amministrativo che ci aiuta non poco a gestire questo momento complicato.

E concedeteci un pensiero anche a chi a vario titolo (amministratori, funzionari, impiegati, operai, etc.) opera nei nostri 56 Comuni e si affianca al nostro lavoro, in alcuni casi per sostenerlo, in altri per completarlo.

Crediamo che pochissimi di noi abbiano vissuto finora una sfida così complicata nella propria vita: quello che ci teniamo a dire a tutti voi é che siamo orgogliosi di quanto state facendo e farete, che crediamo in voi e che siamo certi che le persone in carico al Monviso Solidale siano fortunate ad avere in questo momento donne e uomini come voi che si prendono cura di loro.

Teniamo duro, ce la faremo, grazie a tutti voi ce la faremo, ne siamo certi.





Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Monviso Solidale

Piera Claudia Abburà, Margherita Abrate

Pier Marco Aimetta, Paolo Peotta, Gianpiero Piola