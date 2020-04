Coronavirus, prima vittima a Bra. Salgono a 32 i residenti positivi al contagio

"Una comunicazione che non avrei mai voluto dare". Con queste parole il sindaco Gianni Fogliato ha dato notizia del primo decesso di un braidese per Coronavirus.



"Viviamo un dramma che ha tante sfaccettature che ci rattristano – ha dichiarato il primo cittadino al nostro giornale –, ma sapere che una persona della tua comunità è venuta a mancare per questo male è una cosa che come sindaco mi reca un dolore profondo, dolore che è quello dell’intera città".



"Non ci resta che manifestare alla famiglia tutta la vicinanza dell’intera nostra comunità, pur nella distanza che oggi purtroppo ci divide".



"La nostra vicinanza va, fortemente, anche ai braidesi che stanno lottando contro questo nemico", ha aggiunto ancora Fogliato, che intanto informa di come, secondo quanto comunicato dall'Asl Cn2, sono ormai 32 i cittadini risultati positivi all’infezione.