Cuneo si prepara alla "solidarietà alimentare": "Lavoriamo il più velocemente possibile per una risposta snella, sicura e rapida"

Sono circa 300 mila gli euro destinati dal governo centrale al Comune di Cuneo - su un contributo totale regionale di 24 milioni - per le necessità derivanti dalla cosiddetta "solidarietà alimentare".

Come già altri enti stanno facendo a partire dalla giornata di oggi (mercoledì 1° aprile) anche il comune del capoluogo dovrà organizzare un sistema di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari in specifici negozi ed esercizi, dando la possibilità alle famiglie e agli individui in urgente condizione di difficoltà di far pervenire le domande il prima possibile.

E la velocità è davvero al centro di tutta la questione anche per l'assessore e vicesindaco Patrizia Manassero: "Come Giunta, in accordo con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, stiamo lavorando alacremente per concretizzare una risposta il più possibile snella, sicura e rapida; si tratta di un bisogno urgente non preventivato e non conosciuto dai servizi sociali, ed è quindi necessario un lavoro ancora più serio e attento di quello che realizziamo solitamente".