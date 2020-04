Cura Italia: da oggi via alle domande d'indennità per professionisti e lavoratori autonomi

Indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori autonomi: come indicato dal decreto-legge n.18 del 17/02/20 (l'ormai celebre "Cura Italia") da oggi (mercoledì 1° aprile) è possibile inoltre la domanda online.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

• lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;

• lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro;

Per il periodo in cui si percepisce l’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Si potrà presentare la domanda esclusivamente per via telematica tramite una delle seguenti modalità: