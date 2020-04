Dall'Ana di Mondovì un dono per le case di riposo al tempo del Coronavirus

Sono stati distribuiti da Volontari della Protezione Civile ANA alle Case di Riposo di San Michele, di Roccaforte e al Sacra Famiglia di Mondovì dotazioni di dispositivi di protezione per operatori delle strutture.

Le dotazioni (guanti e tute) equamente divise fra gli operatori delle strutture fanno parte di consegne di materiale che l’ANA monregalese conta di assicurare nei prossimi giorni anche ad altre realtà del nostro territorio. I volontari sono altresì impegnati da domani nella consegna di attrezzature per la ginnastica a domicilio per conto “dell’Associazione Diversamente” per ragazzi disabili che non possono in questo periodo frequentare i vari Centri Diurni.

Il materiale è stato gentilmente messo a disposizione dalla palestra Studio Pilates di Mondovì.