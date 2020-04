Fossano: per il sindaco Tallone: “Allargare le maglie adesso è pericolosissimo. Uscite meno possibile”

Dopo l’apertura da parte del Viminale alle passeggiate nella zona adiacente l’abitazione per i genitori con i figli il sindaco di Fossano Dario Tallone torna a invitare le persone a rinunciare a uscire se non per necessità urgenti e indifferibili.

“Giorni fa ci siamo mossi per consentire a chi ha necessità di uscire all’aperto con i figli, penso al caso di chi ha un figlio autistico, ma ritengo che gli altri debbano fare un piccolo sforzo e resistere” ha detto il sindaco.

Secondo Tallone, infatti “stiamo già allentando le maglie e questo è pericoloso. Il mio consiglio è di non uscire se non strettamente necessario. Un bambino può toccare superfici contaminate e poi toccarsi la bocca, il naso, gli occhi: non facciamo questa asinata!”

Una precisazione giunge, a fronte di svariate richieste, per quanto riguarda gli orti: “Chi ha l’orto può andare a farlo tranne nel caso di orti sociali dove abbiamo notato che ci sono troppe occasioni di contatto. Non si possono mantenere aperti gli orti sociali, né condurre l’orto se ci sono tre o più appezzamenti diversi. Naturalmente solo il conduttore può andare nell’orto, una persona alla volta!”