Il dirigente del Comprensivo di Busca: "Forse è paradossale, ma questa distanza ha riallacciato il dialogo tra scuola e famiglie"

Si è parlato per anni di #buonascuola. Uno slogan spesso motivo di sarcasmo e di critiche.

Questi mesi, però, stanno cambiando la nostra idea di scuola.

Mai come adesso questa istituzione è stata chiamata a mettere in campo tutte le sue risorse, umane e tecnologiche, per rispondere alla grave emergenza coronavirus, che si è tradotta nella chiusura delle scuole come spazio fisico ma non come spazio didattico.

A distanza.

Tante le esperienze virtuose che ci sono state segnalate da alunni, docenti e anche dirigenti. Tra questi ultimi c'è Davide Antonio Martini, dirigente dell'Istituto Comprensivo Carducci di Busca.

"Nel nostro istituto - ci spiega - a parte la didattica on line, che inizia dalla scuola dell'infanzia con un vero e proprio canale you tube in cui si portano avanti due storie a puntate per i bambini, alla scuola secondaria con tutte le caratteristiche delle aule virtuali con lezioni di tutte le discipline, abbiamo attivato numerose iniziative per la didattica inclusiva, sia degli alunni diversamente abili, sia degli alunni stranieri che stanno apprendendo la lingua italiana, in quanto arrivati da poco in Italia. Ovviamente, come molte scuole, abbiamo già distribuito pc e tablet a tutti coloro che non ne erano forniti".

Il suo è un messaggio positivo. "Siamo lontani ma uniti! Non è solo uno slogan, stiamo sperimentando tutti un'unità di intenti e un rapporto con le famiglie davvero arricchenti. Dopo un primo momento di disorientamento, si è creata una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, come forse non si era visto da tempo nel mondo della scuola. C'è una grande alleanza".

Martini evidenzia come ci sia molta attenzione verso gli alunni disabili, con lezioni e incontri a distanza individuali o in piccoli gruppi e verso i bambini che, essendo in Italia da poco, hanno scarse competenze linguistiche e hanno bisogno di essere seguiti in modo personalizzato.

"Da noi il 22% degli alunni è costituito da stranieri, di cui la maggior parte è perfettamente integrata - spiega il dirigente. Ma ci sono anche quelli di prima generazione, una dozzina. Stiamo dando a tutti gli strumenti per continuare il percorso didattico, tramite diversi canali e piattaforme digitali".

Quello che Martini evidenzia è il "grande lavoro di concertazione da parte dei docenti, che stanno lavorando con impegno e costanza. Le classi "senza zaino" riescono addirittura a ricreare l'agorà virtuale".

Conclude: "In questo momento c'è un grande bisogno di parlare. Si è riallacciato un discorso educativo e di valorizzazione della scuola. Questo si era perso. La distanza ha fatto riemergere il bisogno di un confronto e di uno scambio tra scuola e famiglia. Credo sia la lezione più importante, il tesoro più grande che dobbiamo conservare da e custodire da tutto ciò che stiamo vivendo!"