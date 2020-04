Il Motoclub Vigili del Fuoco, a disposizione delle farmacie per le consegne a domicilio

Al via il servizio di consegna a domicilio del MotoClub Vigili del Fuoco Cuneo.

L'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Cuneo, vista la disponibilità della locale sezione ”Motoclub Vigili del Fuoco”, ha concordato una collaborazione per la consegna a domicilio dei farmaci e di altro materiale sanitario

Al momento le zone coperte saranno: Cuneo e frazioni, Valle Stura, Valle Gesso, Valle Varaita, Valle Pesio, Boves, Caraglio, Dronero, Pianfei, Margarita, Morozzo, Magliano Alpi, Castelletto Stura, Montanera, Rocca de Baldi, Alba, Bra, Caramagna P., Sommariva del Bosco, Ceresole, Sanfrè, con la possibilità di integrarle.La Farmacia potrà utilizzare il servizio (dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00) telefonando ai seguenti numeri per concordare le consegne a domicilio :- 335/6671438 (Silvio Costamagna)- 331/5783552 (Roberto Dutto)

Modalità operative:- I volontari, (muniti di apposito contrassegno – all. 1 e pettorina gialla del Motoclub VV.F) che si recheranno in Farmacia a ritirare i farmaci e/o altro materiale sanitario, avranno nel limite del possibile, la precedenza sulla clientela abituale;- Qualora il cliente dovesse corrispondere del denaro, sarà cura della Farmacia contattarlo ed informarlo preventivamente della somma totale da pagare, comunicargli che dovrà inserire la cifra in busta chiusa e consegnarla al volontario che la porterà alla Farmacia. Se il cliente non disponesse della cifra esatta, sarà cura della Farmacia consegnare preventivamente sempre in busta chiusa, il resto preciso da consegnareal cliente.- Si consiglia di raggruppare tutte le eventuali consegne prima di contattare i volontari.-

I volontari garantiscono il servizio con ogni situazione meteorologicainvia, in allegato cartello da esporre nelle Farmacie che al momento sono coperte da questo nuovo servizio di consegna a domicilio.Il servizio è gratuito per i clienti e per la farmacia. Ringraziamo il “Motoclub Vigili del Fuoco” per il prezioso ed utile servizio in questo difficile momento per tutta la comun