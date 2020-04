In altalena (VIDEO)

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza





Domenica ero sul balcone di casa: di fronte c’è un parco giochi per bambini e il mio sguardo è andato all’altalena, che mi ha ricordato un momento significativo della mia vita.

Dovevo fare un colloquio di selezione per la scuola di specialità in un’altra città. Mi aveva accompagnato mio padre che poi se ne era andato. Mentre aspettavo ho passato il tempo nel parco giochi di fronte alla sede del colloquio e così mi sono ritrovato seduto sull’altalena a riflettere. Dovevo stare un po’ con me stesso per diramare i dubbi e le incertezze, mi sentivo come un bambino piccolo in un momento delicato. Grazie a questi istanti ho capito più chiaramente che volevo assolutamente fare lo psicoterapeuta e così mi sono presentato al colloquio in modo molto determinato e ho superato favorevolmete la selezione.

Allo stesso modo in questa fase di forzato isolamento possiamo sfruttare la solitudine e i momenti con noi stessi per riflettere sulla nostra vita e per entrare in contatto con la nostra parte interiore, magari sciogliendo dei dubbi che spesso sono coperti e confusi dalla routine quotidiana.