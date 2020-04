L'annuncio del sindaco di Manta: "Questo virus non guarda in faccia nessuno. E' morto un nostro concittadino" (VIDEO)

Anche in provincia di Cuneo continua la drammatica e quotidiana conta dei decessi da coronavirus, comune per comune e a livello regionale.

Oggi il primo cittadino di Manta, Paolo Vulcano, è intervenuto su Facebook per annunciare la morte di un suo concittadino.

"Ieri in tarda serata è venuto a mancare presso l’ospedale Carle di Cuneo un nostro concittadino risultato positivo al coronavirus. Era uno dei primi due casi di residenti contagiati che si trovavano fuori dal territorio. Questa è una di quelle notizie che speravo davvero con tutto il cuore di non dovervi dare.



L’amministrazione si unisce al dolore della famiglia, alla quale vanno le nostre più sentite condoglianze.



Sapere di questo decesso mi ha ulteriormente dato conferma di quanto questo virus non guardi in faccia nessuno; vi chiedo di continuare a rispettare le misure di restrizione adottate per cercare, con tutte le nostre forze, di contrastare l’epidemia".